Venlo en Roermond verwachten grote paasdrukte

Venlo en Roermond verwachten vanaf vrijdag een grote drukte van met name Duitse kooptoeristen. Goede Vrijdag staat in beide Limburgse grensplaatsen bekend als ‘Duitse Dag’. Bij Designer Outlet in Roermond is het vrijdagochtend al behoorlijk druk, voor de winkels wachtten voor opening ervan al lange rijen koopjesjagers. Roermond en Venlo hebben extra verkeersmaatregelen genomen om een verkeersinfarct te voorkomen.

De Duitsers waren twee jaar lang relatief afwezig in beide grenssteden, maar nu er geen coronamaatregelen meer zijn stromen ze massaal de grens over. Roermond doseert de toestroom van Duitsers via de N280 door verkeerslichten bij de A73 langer op rood te laten staan om filevorming voor de Outlet zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook gaat de gemeente middels het afsluiten van binnenwegen sluipverkeer door de kerkdorpen Boukoul en Asenray tegen. Op verschillende plekken staan verkeersregelaars.

In het verleden liep het verkeer in Roermond door de toestroom van Duitsers naar de Outlet regelmatig vast. Ook in Venlo verstopten Duitse automobilisten de wegen door hun lange zoektocht naar parkeerplaatsen.

De drukte komt volgens de gemeente Venlo mede omdat de winkels in Duitsland op vrijdag en paasmaandag gesloten zijn. ‘Let dus op dat de binnenstad van Venlo vanaf vrijdag tot en met maandag lastiger met de auto bereikbaar is en dat het moeilijker is een parkeerplek te vinden’, aldus de gemeente Venlo. ‘We zetten verkeersregelaars, tijdelijke bewegwijzering en matrixborden in om het verkeer te reguleren. Kom dus zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar het centrum.’