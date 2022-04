Extra treinen naar Zandvoort dit weekend door het weer en Pasen

Sinds 2 april houdt de NS rekening met het inzetten van extra treinen richting Zandvoort. Deze zogenoemde strandtreinen kunnen tot begin oktober worden ingezet. Dit gebeurt alleen als er meer reizigers dan normaal worden verwacht.

Vorig jaar is de NS voor het eerst begonnen met het eerder starten en langer in het jaar laten doorrijden van extra strandtreinen omdat hier behoefte aan was. Een dag van tevoren zijn de extra treinen zichtbaar in de reisplanner van de NS.