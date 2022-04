Politie Rotterdam: bekerfinale is voor ons een flinke uitdaging

De Rotterdamse politie bereidt zich naar eigen zeggen uitgebreid voor om zondag de bekerfinale tussen PSV en Ajax in een volle Kuip in goede banen te leiden, zegt een woordvoerder. Hoe men dat gaat doen en met hoeveel mensen zegt hij om tactische redenen niet.

In het stadion worden een kleine 50.000 toeschouwers verwacht. ‘We verzamelen informatie en proberen in kaart te brengen hoe de supportersstromen lopen. Het is een flinke logistieke uitdaging om dat in goede banen te leiden,’ zegt de woordvoerder.

Veel supporters van PSV komen met bussen, aanhangers uit Amsterdam komen veelal met de supporterstrein naar Rotterdam. Daarnaast reizen duizenden mensen die een kaart hebben in een neutraal vak op eigen gelegenheid naar de wedstrijd, waardoor er verschillende verkeers- en mensenstromen tegelijk zijn. ‘Gelukkig zijn we wel gewend hoe om te gaan met deze situatie. Bij thuiswedstrijden van Feyenoord zit de Kuip ook vaak vol’, aldus de zegsman.

Herhaling

De politie is beducht om een herhaling van 19 december vorig jaar te voorkomen. Toen kwam het tot zware ongeregeldheden rond het Eredivisieduel Feyenoord-Ajax. Bij het stadion in Rotterdam verzamelden zich voor de wedstrijd honderden mensen. Bij aankomst van de spelersbus van Ajax werd deze door relschoppers bekogeld en werd veel zwaar knalvuurwerk afgestoken dat ook naar de aanwezige agenten werd gegooid.

Kort daarna veegde de politie het parkeerterrein waar een confrontatie dreigde tussen politie en relschoppers, schoon. Rondom die wedstrijd werden 78 personen aangehouden.

Spanning

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax stond onder extra hoogspanning vanwege de aanwezigheid van ex-Feyenoordspeler Steven Berghuis, die vorig jaar een veelbesproken overstap maakte naar Ajax. Dat was voor enkelen aanleiding om een antisemitische muurschildering te maken van Berghuis in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Ook werd de speler door onbekenden zo ernstig bedreigd dat hij aangifte deed bij de politie.

De finale om de KNVB-Beker begint eerste paasdag om 18.00 uur.