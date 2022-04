Kabinet werkt aan wetsvoorstel voor dwang bij asielopvang

Het kabinet wil vóór de zomer met een wetsvoorstel komen om opvangplekken voor asielzoekers af te dwingen. Of die bevoegdheid dan bijvoorbeeld bij de staatssecretaris voor Asiel komt te liggen, of bij provincies, wordt nog bekeken.

De asielopvang in Nederland zit op veel plekken overvol. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s vroegen het kabinet onlangs om ervoor te zorgen dat gemeenten gedwongen kunnen worden om plekken te regelen.

Van der Burg schreef eerder deze week nog aan de Kamer dat hij de rol van gemeenten bij de opvang wilde ‘verkennen’ en ‘zo nodig uitwerken met passend juridisch instrumentarium’. Maar de knoop lijkt dus al doorgehakt binnen het kabinet, legde Van der Burg uit. ‘Het kabinet was unaniem dat als voorzitters van de Veiligheidsregio’s erom vragen, als commissarissen van de koning erom vragen, en we zien dat we plekken tekort houden en Ter Apel overloopt, je wat moet doen.’

Hoe het wetsvoorstel er precies uit komt te zien kon de bewindsman nu nog niet zeggen. ‘We kijken naar verschillende varianten. Is het de staatssecretaris die de verantwoordelijkheid krijgt? Of leggen we die bijvoorbeeld bij provincies, als het gaat om doorzettingsmacht?’ Bij statushouders zijn het de provincies die gemeenten een opdracht geven voor de huisvesting. ‘Dat zouden we ook kunnen doen bij asielzoekers’, aldus van der Burg.

Het idee is om het voorstel vóór de zomer in consultatie te laten gaan, wat betekent dat burgers en belanghebbenden er hun zegje over kunnen doen. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer het voorstel nog wel behandelen. Van der Burg kon niet zeggen wanneer die klaar is.