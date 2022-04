Rusland bestookt naar eigen zeggen raketfabriek bij Kiev

Rusland heeft naar eigen zeggen in de nacht van donderdag op vrijdag aan de rand van Kiev een machinefabriek aangevallen waar Oekraïne raketten voor het beschieten van vaartuigen of vliegtuigen maakt. Het gaat om de staatsonderneming Vizar in Visjneve aan de zuidwestrand van de Oekraïense hoofdstad. Rusland stelt weer meer doelen in de regio Kiev in het vizier te hebben, nadat het enige tijd relatief kalm in en om de stad was geweest.

Donderdag erkende Rusland dat het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot, de kruiser Moskva, ten onder is gegaan na een brand en explosies. Oekraïne zegt het schip met raketten te hebben getroffen en tot zinken te hebben gebracht.