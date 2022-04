Mkb-financier NLInvesteert merkt nog weinig van oorlog Oekraïne

Financieringsplatform NLInvesteert merkt nog weinig van de oplopende inflatie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In het eerste kwartaal van dit jaar werd er 64 miljoen euro verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dat is een groei van een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 37,5 miljoen euro was voor rekening van particuliere beleggers.

De investeringen gaan in toenemende mate naar onlinebedrijven. Ook merkt het financieringsplatform een ‘voorzichtige verschuiving’ van investeringen in machines en andere productiemiddelen naar werkkapitaal, automatisering en het verbeteren van productiviteit. In de bouw, met name in projectontwikkeling, worden volgens NLInvesteert grote investeringen gedaan. De komende jaren moet er flink bijgebouwd worden om het woningtekort in Nederland aan te pakken.

NLInvesteert bestaat sinds 2015 en zegt de afgelopen zeven jaar 508 miljoen euro aan mkb-ondernemers te hebben verstrekt. NLInvesteert stelt dat ondernemingen die in eerste instantie geen banklening hebben kunnen krijgen, op deze manier toch een bank kunnen overhalen om geld te lenen als zij eerst zelf geld hebben binnengehaald. Financiering waarbij de bank of een andere kredietverstrekker een klein deel van de lening financiert en dus minder risico loopt wordt hybride financiering genoemd. Beleggers nemen dan het risicovollere deel van de lening voor hun rekening.