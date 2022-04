Politie onderzoekt seksuele uitbuiting Oekraïense vluchteling

De politie Rotterdam doet onderzoek naar de mogelijke seksuele uitbuiting van een Oekraïense vluchteling. Of het een man of een vrouw betreft, wil de politie niet zeggen.

Volgens een woordvoerster van de landelijke politie gaat het om een meerderjarige vluchteling die minder dan één week in Nederland was toen de mogelijke uitbuiting plaatsvond. De Rotterdamse eenheid wil die informatie niet bevestigen en ook geen andere details delen, omdat het onderzoek nog loopt. ‘Het onderwerp is heel gevoelig’, aldus een woordvoerster. ‘Het is natuurlijk heel erg dat dit mogelijk gebeurt. Alles moet goed onderzocht worden voor we er iets over kunnen communiceren.’

Het gaat volgens haar voor zover bekend om het eerste onderzoek naar seksuele uitbuiting van een Oekraïense vluchteling in Nederland. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn voornamelijk vrouwen en kinderen het land ontvlucht. Het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel meldde eerder al signalen te krijgen van uitbuiting en mensenhandel onder Oekraïense vluchtelingen

