Topman optiekbedrijf GrandVision treedt af

GrandVision heeft al opvolgers benoemd voor de twee bestuurders. Het bedrijf werd na een slepend proces overgenomen door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica voor een bedrag van in totaal 7,3 miljard euro. Begin dit jaar verdween GrandVision van de aandelenbeurs in Amsterdam.

In een verklaring stellen Borchert en Eelman dat het nu een goed moment is om te vertrekken. Borchert was sinds 2018 topman en Eelman was sinds 2019 de financieel directeur. GrandVision bedankt de twee voor hun verdiensten.