Rentebesluit Chinese centrale bank drukt op beurzen Azië

De aandelenbeurzen in Azië kleurden vrijdag overwegend rood. Beleggers reageerden op de, volgens kenners, verrassende stap van de Chinese centrale bank om toch niet de rente te verlagen om daarmee de economie te ondersteunen. Een aantal beursvloeren, zoals die in Hongkong en Sydney, bleven op Goede Vrijdag dicht.

De Chinese economie heeft flink te lijden onder de uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande lockdowns. China gaf aan dat het de bufferplicht voor banken binnenkort zal verlagen. Daarmee worden de kredietverstrekkers in staat gesteld om goedkopere leningen uit te geven om de economie te ondersteunen en wordt een verlaging van de rente wellicht minder dringend.

De beurs in Shanghai stond een fractie lager. Met name fondsen in de auto-industrie en de techsector gingen onderuit. Daartegenover stonden winsten bij aandelen van bedrijven in de gezondheidszorg.

De Nikkei-index in Japan sloot de vrijdagsessie met een verlies van 0,3 procent op 27.093,19 punten. De Kospi in Seoul zakte 0,8 procent.