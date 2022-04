Bloomberg: bestuur Twitter is bod Musk nog aan het bekijken

Het bestuur van Twitter is nog aan het kijken naar het overnamebod op het socialemediabedrijf door Tesla-topman Elon Musk. Dat heeft Twitter-topman Parag Agrawal tegen het personeel gezegd, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Musk heeft ruim 43 miljard dollar (39 miljard euro) op tafel gelegd om Twitter volledig in handen te krijgen en van de beurs te halen.

Volgens de ingewijden zei Agrawal tijdens een bijeenkomst met werknemers dat het een grondig proces zal zijn om te bepalen wat in het beste belang van de aandeelhouders is. Het personeel had vragen over verschillende scenario’s rond het bod van Musk. Het bestuur van Twitter had eerder al spoedoverleg om te praten over eventuele vervolgstappen, waaronder het opwerpen van een beschermingsconstructie om zo een vijandige overname tegen te kunnen houden.

Musk zei zelf dat hij een plan B heeft als Twitter zijn aanbod afwijst. Eerder werd al bekend dat Musk zich voor ruim 9 procent had ingekocht in Twitter, waardoor hij al de grootste aandeelhouder van het bedrijf is geworden. De Tesla-topman gebruikt Twitter vaak en heeft 81 miljoen volgers. Daarmee staat hij op de achtste plaats van meest gevolgde twitteraars.