Zes op de tien staan achter snelheidsreductie om olie te besparen

Het IEA riep vanwege de oorlog in Oekraïne overheden vorige maand op om verschillende noodmaatregelen te nemen wat het olieverbruik betreft. Benzine en diesel zijn beide producten die uit ruwe aardolie worden gewonnen. De organisatie stelt daarom voor de maximumsnelheid met 10 kilometer per uur te verlagen.

Kieskompas legde deze besparingsmaatregel tussen 24 en 29 maart voor aan een representatieve groep van bijna 4000 volwassen Nederlanders. Zes op de tien Nederlanders zijn voor een snelheidsreductie, een op de drie staat zelfs ‘zeker weten’ achter 90 kilometer per uur overdag en 120 in de avonduren en vroege ochtend. Daartegenover zou een kwart het pertinent oneens zijn met een lagere maximumsnelheid. Nog eens 15 procent is het er waarschijnlijk ook mee oneens, maar is minder uitgesproken in die mening.

Links en rechts

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen die tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen op een linkse partij stemden vaker achter de snelheidsverlaging staan dan rechtse stemmers. Onder PVV-stemmers is een op de drie voor deze besparingsmaatregel, onder VVD-stemmers de helft en onder stemmers van bijvoorbeeld GroenLinks is dat negen op de tien. Ook staan vrouwen eerder achter deze maatregel dan mannen, en hebben ouderen er minder vaak moeite mee dan jongeren.

In het tienpuntenplan van het IEA wordt naast een reductie van de maximumsnelheid onder meer geopperd om vaker thuis te werken, vaker te carpoolen en autovrije zondagen te introduceren in grote steden.

De Europese Unie werkt op dit moment aan plannen voor een boycot van Russische olie, maar de lidstaten zijn het er nog niet over eens.