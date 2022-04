China houdt militaire oefeningen bij Taiwan

China zegt vrijdag militaire oefeningen uit te voeren bij Taiwan. Volgens de Chinezen zijn die een reactie op het ‘verkeerde signaal’ dat de VS hebben afgegeven over Taiwan, dat door China wordt beschouwd als een afvallige provincie.

De VS leveren al jaren wapens aan de Oost-Aziatische eilandstaat. In januari zei de Chinese ambassadeur in Washington nog dat de twee grootmachten in een militair conflict verwikkeld zouden kunnen raken als Washington Taiwans onafhankelijkheid zou aanmoedigen.