Lagere overheden waarschuwen voor kwart minder ov-aanbod in 2023

Donderdag meldde het kabinet dat vervoerders het hele jaar nog aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de overheid om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De ondersteuning zou in september aflopen, maar is nu doorgetrokken tot het einde van het jaar. Voor 2023 is echter geen extra geld uitgetrokken.

Maar volgens de lagere overheden is dat wel echt nodig om het ov in stand te houden. Zij melden dat het aantal ov-reizigers weliswaar weer stijgt, maar ‘de kaartverkoop komt naar verwachting pas richting 2025 weer op het oude niveau’. Geen extra geld voor volgend jaar kan leiden tot 20 à 30 procent minder ov-aanbod.

Vitale sector

‘We hebben met het kabinet afgesproken elkaar in deze crisis vast te houden. Het ov was en is immers een vitale sector’, schrijven de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries. ‘We hebben middelen uitgetrokken om het ov tijdens corona in stand te houden. Het kabinet rond de 2,5 miljard, provincies en regio’s zo’n 500 miljoen. Dat dreigt nu weggegooid geld te worden.’

De NS liet donderdag al weten te verwachten ‘dat het nog jaren kan duren voordat de reizigersaantallen van voor corona terug zijn’. De spoorwegmaatschappij wil daarom in gesprek blijven met het kabinet over ‘een structurele oplossing’.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) noemde de verlenging van de coronasteun tot eind dit jaar al een ‘uitzonderlijk besluit’, aangezien er nu geen coronamaatregelen meer gelden.