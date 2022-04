Oekraïens leger: Russische aanvallen in Loehansk onsuccesvol

Russische pogingen om de plaatsen Popasna en Roebizjne in de Oost-Oekraïense regio Loehansk te bezetten, zijn onsuccesvol. Het Oekraïense leger schrijft vrijdagochtend in een verklaring dat het in de afgelopen 24 uur acht Russische aanvallen heeft weten af te slaan in de regio.