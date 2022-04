Organisatie Paaspop verwacht na twee jaar uitzinnig publiek

Na twee jaar is het Brabantse Schijndel als vanouds weer het podium van Paaspop. Vrijdag treden de eerste artiesten op op festivalterrein De Molenheide. De organisatie is blij dat er weer bezoekers mogen komen. ‘Ik verwacht dat mensen behoorlijk uitgelaten zullen zijn nu ze na twee jaar eindelijk weer mogen komen’, zegt Peter Sanders, festivalbaas van Paaspop. ‘Ik denk dat veel mensen het hebben gemist, dus de sfeer zal in positieve zin anders zijn. Mede daarom denk ik dat het memorabel gaat worden.’

Paaspop kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Wel werd vorig jaar in september een miniversie georganiseerd voor 750 bezoekers. Hoewel een ouderwetse editie een flinke tijd geleden is, voelt de opbouw van het festival de afgelopen tijd voor Sanders ‘alsof het nooit anders is geweest’. ‘In de hoogtijdagen van corona zeiden sommige mensen dat het nooit meer zou worden zoals het was. Maar het voelt juist sneller dan verwacht weer heel normaal. Dat je op een leeg veld een hele stad opgebouwd ziet worden, is fascinerend. Nu, maar dat was het eigenlijk altijd al.’

Omdat het festival tot twee keer toe op het laatste moment moest worden afgelast, was er al veel voorbereid. Een aantal dingen kon eenvoudig worden meegenomen naar deze editie, die volledig is uitverkocht. ‘De decordesigns waren bijvoorbeeld al klaar. Sommige stukken hebben we iets aangepast, andere zijn hetzelfde gebleven en kunnen we nu gewoon gebruiken’, aldus de festivaldirecteur. ‘Verder hebben we de afgelopen tijd vooral aan onze organisatie gewerkt. We hebben nu drie keer zoveel personeel.’

En dat komt goed uit, want de organisatie pakt dit jaar extra groots uit. ‘We hebben nieuwe area’s en er komen 35.000 mensen per dag. Eerder waren dat er 30.000. Maar dat heeft niks met corona te maken hoor’, zegt Sanders. ‘We willen het altijd mooier maken dan de vorige editie, dat is nu niet anders.’

Op het affiche van Paaspop staan artiesten als Anouk, Kensington, The Opposites, Reinier Zonneveld, Franz Ferdinand en Ronnie Flex. Ook Guus Meeuwis, Kris Kross Amsterdam, Krezip, DI-RECT en The Chainsmokers treden op.