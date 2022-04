Chinese centrale bank morrelt tegen verwachting in niet aan rente

De Chinese centrale bank (PBOC) ziet af van een renteverlaging om daarmee de economie van het land, dat gebukt gaat onder een corona-uitbraak, te ondersteunen. Ook trappen de beleidsmakers op de rem als het gaat om kapitaalinjecties in de economie.

De economie van China staat onder druk als gevolg van het rondwarende coronavirus en de daarmee gepaard gaande lockdowns. Beijing wil in plaats van het verlagen van de rente de bufferverplichting van banken verlagen. Daarmee worden de kredietverstrekkers in staat gesteld om goedkopere leningen uit te geven om de economie te ondersteunen.

De PBOC handhaafde vrijdag de rente op eenjarige beleidsleningen op 2,85 procent. Dat was tegen de verwachting van kenners in die in doorsnee op een verlaging van de rente hadden gerekend.