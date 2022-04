Moorman en Timmermans willen PvdA met GroenLinks ‘verbinden’

PvdA-prominenten Marjolein Moorman en Frans Timmermans willen een verdere samenwerking met GroenLinks en zien zelfs een ‘verbinding’ voor zich. Dat schrijven de twee in een opiniestuk in de Volkskrant. Beiden worden de afgelopen dagen vaak genoemd als de mogelijke opvolger van de pas opgestapte PvdA-leider Lilianne Ploumen.

De twee vinden dat er ‘een doorbraak’ nodig is om het land vooruit te helpen en grote thema’s als de pandemie, klimaatcrisis, oorlog, toenemende ongelijkheid en afnemende bestaanszekerheid aan te pakken. ‘Wij geloven dat verdergaande samenwerking, en zelfs verbinden met GroenLinks, die doorbraak kan zijn. Simpelweg, omdat je samen sterker staat.’

‘Willen we vrijheid, gelijkheid en solidariteit inhoud geven die ons in staat stelt het onrecht uit te bannen, de ongelijkheid te bestrijden en egoïsme en cynisme te vervangen door solidariteit, dan zullen we een heldere sociale en groene koers moeten kiezen’, schrijven de Amsterdamse wethouder Moorman en Eurocommissaris Timmerman. Volgens hen heeft die koers de sociaaldemocraten ook in andere Europese landen geholpen.

Binnen de PvdA is er grote verdeeldheid over verdergaande samenwerking met GroenLinks. Onder Ploumens leiding werd die samenwerking geïntensiveerd, maar zij kreeg daarop kritiek van onder anderen voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman.