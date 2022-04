CIA: Poetin kan toevlucht nemen tot nucleaire wapens na tegenslag

Burns zegt dat een nucleaire dreiging niet lichtvaardig opgevat moet worden ‘gezien de potentiële wanhoop van Poetin’. De CIA-baas zegt dat Poetin zou kunnen besluiten ‘beperkte’ tactische kernwapens in te zetten. Deze kernwapens zijn minder krachtig dan de atoombom die in 1945 de Japanse stad Hiroshima vernietigde.

Burns, die ooit als ambassadeur in Rusland werkte, zegt in zijn toespraak ‘zeer bezorgd’ te zijn. Volgens de CIA-baas ‘maakt ook president Biden zich grote zorgen over het vermijden van een Derde Wereldoorlog waarbinnen een nucleair conflict mogelijk wordt’.

Poetin kondigde eind februari, enkele dagen na de invasie in Oekraïne, aan de nucleaire wapens van Rusland als afschrikkingsmiddel in paraatheid te brengen. Burns zegt sindsdien echter ‘weinig praktisch bewijs’ van daadwerkelijke wapeninzet te hebben gezien. Een Kremlin-woordvoerder zei vorige maand dat Rusland alleen kernwapens in zal zetten als het land in zijn bestaan wordt bedreigd.