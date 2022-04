Zoekactie naar vermiste opvarende gekapseisd schip levert niks op

Een zoekactie van duikers naar het vermiste bemanningslid van het gekapseisde binnenvaartschip op de Nieuwe Waterweg heeft niks opgeleverd. De Veiligheidsregio meldde rond 01.00 uur dat de reddingsoperatie is gestaakt en wordt overgegaan tot de berging van het schip.

Aanvankelijk zocht een duikersteam van de brandweer naar de vermiste persoon. Die duikers zijn in de loop van de avond teruggekeerd naar de kazernes, waarna gespecialiseerde duikers nog hebben gezocht.

Naast de vermiste persoon was er nog een andere opvarende op het 40 meter lange binnenvaartschip. Die is door de hulpdiensten al eerder uit het water gehaald en was goed aanspreekbaar.

Het binnenvaartschip kapseisde donderdag door nog onbekende oorzaak in de buurt van de Maeslantkering, bij Hoek van Holland.

De opvarenden van het schip komen vermoedelijk uit Urk. Burgemeester Cees van den Bos van Urk zegt dat de schrik hem om het hart sloeg toen hij het nieuws vernam. ‘We hopen en bidden om een goede afloop’, schrijft hij op Twitter.