Coalitie heeft langer nodig voor overleg over voorjaarsnota

De coalitiepartijen zijn nog niet tot een akkoord gekomen over de voorjaarsnota. De partijen overleggen volgende week verder met de top van het kabinet over het vertimmeren van de begroting. Deze week praatten de politici al urenlang over de begrotingsplannen.

Op donderdagavond kwamen de fractievoorzitters langs op Financiën, waar vijf uur lang werd gesproken. "We zijn een eindje verder, maar nog niet klaar. We hebben nog wat langer nodig", zei premier Mark Rutte na afloop. Volgende week worden de gesprekken dus voortgezet, maar "of we in deze samenstelling verder gaan, weet ik niet", zei Rutte. "Maar er vindt weer nader overleg plaats."

Betrokkenen zeiden dat de coalitiepartijen deze week wel al hun wensen bij het kabinet wilden neerleggen. Volgende week zou minister Sigrid Kaag van Financiën daarmee aan de slag gaan. Wat nu de planning is, is nog niet duidelijk.