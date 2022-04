VS: Zweden en Finland bij NAVO zou stabiliteit Europa bevorderen

De Verenigde Staten zijn niet bezorgd dat een eventuele toetreding tot de NAVO van Zweden en Finland ten koste zou gaan van de politieke stabiliteit in Europa, stelde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. In antwoord op de vraag of een dergelijke NAVO-uitbreiding tot meer confrontatie met Rusland zou leiden, zei hij niet te vrezen dat dit ‘iets anders zou doen dan de stabiliteit op het Europese continent bevorderen’.

Woensdag had de Zweedse premier Magdalena Andersson aangegeven om in juni op de NAVO-top in Madrid lidmaatschap aan te vragen van de westerse militaire alliantie. Finland speelt al langer met die gedachte. Woensdag zei de Finse premier Sanna Marin dat haar land ‘in de komende weken’ een besluit zou nemen over een eventueel lidmaatschap.

Eerder donderdag had de voorzitter van de Russische veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, gewaarschuwd dat praten over een niet-nucleaire status van de Oostzee verder zinloos is, als Finland en Zweden lid van de NAVO worden. Er wordt al decennia gezinspeeld op een Baltische of Oostzee-zone waarin alle betrokken landen geen kernwapens zouden mogen hebben. Dat zou het risico op een nucleaire escalatie van een conflict tussen Rusland en de NAVO moeten verminderen.

Rusland heeft aan de Oostzee in Kaliningrad een grote marinehaven die het hoofdkwartier is van de Baltische Vloot. De tweede stad van het land, Sint-Petersburg, ligt aan Oostzee-wateren. Met een NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden wordt de hele Oostzee een soort binnenzee van de NAVO, op een stukje Finse Golf bij Sint-Petersburg en circa 120 kilometer kustlijn bij Kaliningrad na.