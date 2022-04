Twitter verliest aan waarde na overnamebod Elon Musk

Twitter heeft donderdag uiteindelijk aan beurswaarde verloren op Wall Street. Het socialemediabedrijf begon de handelsdag nog met een flinke plus na een overnamebod van Elon Musk. De Amerikaanse aandelenbeurzen gingen met verliezen het lange paasweekend in. Op tweede paasdag wordt in de Verenigde Staten gehandeld.

Een paar uur nadat Musk zijn overnamebod bekendmaakte zei hij te betwijfelen of zijn overnamepoging van Twitter gaat slagen. De rijkste man ter wereld zei dat hij een plan B heeft als Twitter zijn aanbod afwijst. Daar trad hij niet over in detail. Musk biedt 54,20 dollar per aandeel. Evengoed daalde de waarde van Twitter met 1,7 procent tot 45,08 dollar per aandeel. De steenrijke Saudische prins Al-Waleed bin Talal, die zo’n 4,4 procent van de aandelen van Twitter bezit, heeft het bod van Musk al afgewezen.

Om de overname te bekostigen zou Musk onder meer een deel van zijn aandelen in Tesla kunnen verkopen. Dat zou de waarde van de elektrische autobouwer wel negatief kunnen beïnvloeden. Tesla verloor 3,7 procent.

Rentevrees

De Dow Jonesindex verloor 0,3 procent tot 34.451,23 punten. De S&P 500 daalde 1,2 procent tot 4392,59 punten en de Nasdaq eindigde met een verlies van 2,1 procent op 13.351,08 punten. Rentevrees hield beleggers in de greep. Techaandelen worden als risicovol gezien en als de rente stijgt kiezen veel beleggers ervoor om wat minder risico te nemen.

Beleggers verwerkten daarnaast een reeks cijfers van grote Amerikaanse banken. Wells Fargo verloor 4,5 procent. De bank moest in de voorbije maanden 1,1 miljard dollar opzij zetten vanwege mogelijke verliezen. Goldman Sachs verloor 0,1 procent. De winst en omzet van die bank waren hoger dan verwacht.

Morgan Stanley

Morgan Stanley (plus 0,8 procent) stond bij de winnaars. De winst van die bank was eveneens hoger dan verwacht. Morgan Stanley wees op de volatiele omstandigheden en economische onzekerheden. Verder kwam Citigroup met cijfers. Die bank zag met name de handelsdivisie beter presteren en werd daarvoor beloond met een koerswinst van 1,6 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent op 106,18 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 111,16 dollar per vat. De euro was 1,0827 dollar waard, tegen 1,0824 dollar eerder op de dag.