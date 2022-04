Hoekstra: in nieuwe fase heeft Oekraïne meer hulp nodig

Oekraïne heeft in de nieuwe fase van de strijd die voor de deur staat meer hulp nodig. Dat zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) na overleg in Washington met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken. Rusland wil de Oost-Oekraïense regio Donbas veroveren.

Hoekstra heeft met Blinken gesproken over meer wapenhulp aan de regering in Kiev en meer sancties tegen Rusland, zei hij tegen media na afloop van het gesprek. Beide landen willen Oekraïne in de strijd tegen de Russen maximaal steunen. Rusland viel buurland Oekraïne vijftig dagen geleden binnen.

Ook spraken beide bewindslieden over gerechtigheid en hoe die moet plaatsvinden. Hoekstra vindt het positief dat de Amerikanen vinden dat het Internationaal Strafhof (ICC) hierin een rol moet spelen. Volgens Hoekstra willen de Amerikanen kijken hoe ze daarin kunnen helpen.

De VS zijn niet aangesloten bij het ICC dat in Den Haag zit. Onder de vorige regering stelden de Amerikanen zelfs sancties in tegen de hoofdaanklager van het hof. Hoekstra liet verder weten niets te zien in een speciaal tribunaal om misdaden in Oekraïne te berechten. Dat zou kunnen verzanden in procedures. Het ICC biedt de beste kans op gerechtigheid, zei hij.