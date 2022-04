Jury in VS acht ‘Jihadi George’ van Islamitische Staat schuldig

De 33-jarige El Shafee Elsheikh, bijgenaamd Jihadi George, is door de jury van een Amerikaanse rechtbank schuldig bevonden aan onder meer dodelijke gijzeling en samenzwering tot moord. Hij stond terecht voor onder andere de dood van twee Amerikaanse journalisten en twee Amerikaanse hulpverleners. Elsheikh behoorde tot een beruchte bende jihadisten verbonden aan Islamitische Staat (IS) die de ‘Beatles’ werden genoemd vanwege hun Engelse accent.

Medebeklaagde van Elsheikh is de 38-jarige Alexanda Amon Kotey, die luistert naar de bijnaam Jihadi Ringo. De bendeleider Mohamed Emwazi, bijnaam Jihadi John, is bij een Amerikaanse luchtaanval eind 2015 gedood. Het vierde bendelid, Aine Davis of Jihadi Paul, zit gevangen in Turkije wegens terrorisme.

Elsheikh en Kotey zijn voormalige Britse staatsburgers. Ze werden in 2018 in het noorden van Syrië door Koerdische milities opgepakt en overgedragen aan Amerikaanse troepen in Irak en in 2020 naar de Amerikaanse staat Virginia gevlogen. Daar werden ze beschuldigd van ontvoering, gijzeling, samenzwering om Amerikanen te vermoorden en het steunen van een terroristische organisatie.

Schuld bekend

Kotey heeft zeven maanden terug schuld bekend aan onder meer samenzwering tot ontvoering van Amerikanen en wacht nog op zijn veroordeling. Naar verluidt kan hij rekenen op levenslang en zal dan na vijftien jaar aan het Verenigd Koninkrijk worden overgedragen.

De Beatles van IS zouden tussen 2012 en 2015 zeker 27 mensen uit vijftien verschillende landen in Syrië hebben ontvoerd. Sommigen werden na betaling van losgeld vrijgelaten. Anderen werden vrijwel dagelijks lichamelijk en/of psychisch gemarteld en sommigen werden vervolgens op gruwelijke wijze vermoord, bijvoorbeeld door onthoofding. Beelden daarvan gebruikte IS voor propagandadoeleinden.

De soennitische jihadisten van IS hebben hun wortels vooral in Irak waar ze zich onder meer tegen de Amerikaanse bezetting keerden. Iraakse militairen die werden verslagen bij de Amerikaanse invasie van Irak in 2003, speelden een leidende rol bij de opkomst van IS in Irak en Syrië. Daar vestigde IS in 2014 een schrikbewind dat het kalifaat is genoemd en dat tot in 2017 standhield.