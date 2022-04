Kabinet wil school in toekomst alleen nog deels sluiten om corona

Mocht in de toekomst een nieuwe, gevaarlijke coronavariant de kop opsteken, dan wil het kabinet basis- en middelbare scholen alleen nog deels sluiten. In het mbo en hoger onderwijs komt dan mogelijk een beperking van de groepsgrootte, maar ook daar moet het onderwijs in ieder geval deels doorgaan. Dat staat in de onderwijsstrategie voor de (middel)lange termijn, die onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma donderdag naar de Tweede Kamer stuurden.