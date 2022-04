Eindhoven Airport krabbelde vorig jaar uit coronadal

Eindhoven Airport herstelde in de tweede helft van vorig jaar voor een deel van de terugval die corona veroorzaakte. Dat blijkt uit het donderdag gepresenteerde jaarverslag 2021 van de luchthaven. Het aantal passagiers dat gebruik maakte van Eindhoven Airport was vorig jaar 28 procent hoger dan het jaar daarvoor. In 2021 reisden 2,7 miljoen passagiers via het vliegveld, in 2020 waren dat er 2,1 miljoen.

Het vliegveld telde vorig jaar ruim 21.000 vliegbewegingen. Dat is 15 procent meer dan in 2020, toen het vliegveld ruim 18.800 vliegbewegingen had. Het aantal bestemmingen was vorig jaar met 79 gelijk aan dat van 2020.

‘Eindhoven Airport heeft een jaar met twee gezichten achter de rug’, laat het vliegveld weten. ‘De luchthaven ervoer zeker in de eerste helft van 2021 de negatieve gevolgen van de coronapandemie. In de tweede helft van het jaar zette het herstel in toen in veel landen beperkingen werden opgeheven.’

Meer passagiers

Eindhoven Airport leed vorig jaar een netto verlies van 2,3 miljoen euro tegenover 10,5 miljoen in 2020. Door het sterk toegenomen aantal passagiers en vliegbewegingen vanaf de zomer groeiden de opbrengsten van het vliegveld vorig jaar met 55 procent, van 23,3 miljoen euro in 2020 naar 36,2 miljoen in 2021.

‘Na een zware tijd door corona zagen we dat vanaf de zomer 2021 het herstel werd ingezet’, zegt topman Roel Hellemons van Eindhoven Airport. ‘Dit jaar zien we de passagiersaantallen in de aanloop naar de zomer, maar ook daarna verder toenemen. We bereiden ons hierop voor. Voorwaarde voor de stijging van het aantal passagiers blijft natuurlijk dat verantwoord reizen in Europa mogelijk blijft.’