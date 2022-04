Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer plotseling overleden

Alex Brenninkmeijer is overleden. Hij was tussen 2005 en 2014 de Nationale Ombudsman. Daarna werd hij de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Europese Rekenkamer. Zijn termijn bij die instelling zou daar deze zomer aflopen.

‘Het plotselinge overlijden van Alex Brenninkmeijer is intens verdrietig. Een kritisch denker die stond voor het recht en rechtvaardigheid, wat terug te zien was in zijn werk als Nationale ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer’, aldus premier Mark Rutte.