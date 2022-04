Wiersma: tekort personeel drempel voor wegwerken leerachterstand

Scholen hebben vaak grote moeite om het benodigde personeel te vinden voor het wegwerken van de corona-achterstanden, schrijft minister Dennis Wiersma (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen die gebruik wil maken van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waarvoor het kabinet miljarden heeft uitgetrokken, geeft aan hiermee te kampen. In het (voortgezet) speciaal onderwijs is dit zelfs ruim 60 procent.

Bij sommige scholen verloopt de zoektocht naar personeel zo moeizaam, dat de plannen om de achterstanden weg te werken maar moeilijk van de grond komen. Bij 7 procent in het basisonderwijs, 2 procent in het voortgezet onderwijs en 10 procent in het speciaal onderwijs loopt de uitvoering van de zogeheten interventies spaak.

De helft van de schoolleiders is wel (zeer) tevreden met hoe ze de interventies kunnen uitvoeren. Verder vindt een kwart dat het niet goed gaat, maar ook niet slecht.

Schoolleiders kunnen van een zogeheten ‘menukaart’ kiezen welke interventies zij willen inzetten om de corona-achterstanden weg te werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een-op-een-begeleiding, of de inzet van extra personeel zodat de klassen kleiner worden. Hoeveel geld scholen krijgen om de interventies uit te voeren, hangt af van verschillende factoren. Scholen krijgen betaald per leerling, en in het speciaal onderwijs zijn de bedragen hoger. Ook scholen met grotere achterstanden krijgen meer geld.