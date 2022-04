Europese beurzen hoger het paasweekend in na rentebesluit ECB

De ECB gaat de rente binnen afzienbare tijd verhogen, maar wanneer precies is nog niet te zeggen. ECB-president Christine Lagarde wil graag de nodige ‘flexibiliteit’ behouden nu de economische vooruitzichten door de oorlog in Oekraïne erg onzeker zijn. Dat er wat moet gebeuren is duidelijk, want zoals het er nu naar uitziet, blijft de inflatie in de eurolanden komende tijd hoog.

De AEX-index sloot de sessie met een winst van 0,2 procent op 719,70 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, sloot 0,7 procent hoger op 1072,20 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

ArcelorMittal

ArcelorMittal was de grootste winnaar in de AEX met een plus van 2,9 procent. Het staalconcern nam een meerderheidsbelang in een hypermoderne en schone fabriek van branchegenoot Voestalpine. Betalingsverwerker Adyen won 0,7 procent na een positief advies van analisten van Piper Sandler.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was bij de hoofdfondsen in Amsterdam een van de grootste verliezers met een min van 5,5 procent. Een dag eerder leverde het moederbedrijf van Thuisbezorgd ook al fors in. Bedrijven in de chipsector als Besi (min, 4,9 procent) ASMI (min 3,9 procent) en ASML (min 1,3 procent) gingen omlaag.

Fagron

Toeleverancier aan apotheken Fagron was koploper bij de middelgrote bedrijven met een plus van 6,7 procent. De onderneming boekte het voorbije kwartaal een omzetgroei van 16 procent, maar de coronacrisis blijft het resultaat van het bedrijf drukken.

Ook op andere beurzen kwamen bedrijven met resultaten. De Zweedse maker van telecomapparatuur Ericsson liet weten boetes te verwachten vanwege een corruptieschandaal in Irak en werd 8 procent lager gezet in Stockholm. Een inschatting hoe hoog die boetes kunnen uitvallen, durft het bedrijf nog niet te maken.

Een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent in prijs tot 103,10 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper en kostte 107,75 dollar. De euro was 1,0796 dollar waard, tegen 1,0861 dollar bij het slot van de handel op woensdag. Daarmee staat de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar op het laagste niveau sinds mei 2020.