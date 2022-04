Nederland leverde voor 65 miljoen aan militaire goederen aan Kiev

Nederland heeft inmiddels voor ruim 65 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd. Er is hiervoor bij de Europese Unie een declaratie van 30 miljoen euro ingediend. ‘Welk deel hiervan daadwerkelijk vergoed wordt, is nog niet duidelijk en hangt af van de hoogte van het totaal aan declaraties van EU lidstaten’, schrijft minister Kajsa Ollongren (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet maakt niet meer bekend welke goederen aan Oekraïne worden geleverd. In het begin ging het onder meer om antitankraketten, Stinger-luchtdoelraketten, scherfvesten en radarapparatuur. Nederland gaat door met het steunen van Oekraïne, zowel op militair als op humanitair en financieel vlak.

De oorlog in Oekraïne duurt al vijftig dagen. Volgens premier Mark Rutte stemmen de berichten uit het Oost-Europese land ‘somber’. De Russen bereiden een offensief voor in de Donbas en om de stad Marioepol wordt al weken zwaar gevochten. Rutte zei donderdag niet uit te sluiten dat hij binnenkort op bezoek gaat bij president Volodimir Zelenski in Kiev.