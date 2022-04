Een man is donderdagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij aan de Leeuwerikhof in Oss, zo meldt de politie. De hulpdiensten verlenen eerste hulp aan het slachtoffer.

Over zijn toestand kan nog niets worden gezegd, aldus een woordvoerder. Er is nog geen zicht op een verdachte. De politie is op zoek naar getuigen van het schietincident.