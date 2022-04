Rusland beschuldigt Oekraïne van helikopteraanval op grensstad

Twee Oekraïense helikopters zouden donderdag een ​​Russische stad in de zuidelijke regio van Brjansk hebben gebombardeerd, zeggen Russische functionarissen. Daarbij zouden meerdere gewonden zijn gevallen. Brjansk ligt ongeveer tien kilometer van de Russisch-Oekraïense grens.

In het nabijgelegen Russische gebied Belgorod is donderdag de bevolking van twee dorpen geëvacueerd, meldt de regionale gouverneur op Telegram. Het gaat om Spodarjoesjino en een niet bij naam genoemd dorp. Het besluit tot evacuatie zou zijn genomen na beschietingen op Spodarjoesjino, waarbij overigens niemand gewond is geraakt. De evacuatie van het tweede dorp zou gedaan zijn ‘om de veiligheid te garanderen’.