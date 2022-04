EO: cameraploeg overvallen in Utrecht, daders ingerekend

Een cameraploeg van de Evangelische Omroep (EO) is donderdagmiddag overvallen in Utrecht, meldt de omroep. Ze werden bestolen van camera-apparatuur, maar de daders konden later worden ingerekend.

Het incident overkwam een cameraploeg van het tv-programma Dit is de Kwestie, die opnames maakte bij een middelbare school in de wijk Leidsche Rijn. De ploeg werd overvallen door twee mannen die dreigden met een schroevendraaier. Na een korte schermutseling vluchtten ze, met de apparatuur, in een bestelbus.

Na tips van omstanders volgde een ‘klopjacht’ waarna de overvallers konden worden gearresteerd door de politie, aldus de EO. Daarbij werd de apparatuur ook aangetroffen. Over de identiteit van de daders is niets bekendgemaakt.

Veiligheid van journalisten

‘Net nu de veiligheid van journalisten in ons land deze week onder de aandacht is, is dit wel een heel wrange illustratie hiervan’, aldus eindredacteur van het programma Tenco van der Hee. ‘Maar ik ben vooral blij dat iedereen ongedeerd is gebleven. En met de grote alertheid van de omstanders waardoor de politie heel snel kon handelen.’

Woensdag werd bekend dat de veiligheid van journalisten in Nederland afneemt, zo blijkt uit een rapport van Free Press Unlimited.

De Kwestie

Dit is de Kwestie is een nieuw programma dat eind mei op de buis moet verschijnen. De uitzending waarvoor opnames werden gemaakt, ging over de vraag in hoeverre Nederlanders bereid zouden zijn te vechten voor hun vaderland, zoals dat nu gebeurt door Oekraïners. Van der Hee noemt het ‘een beetje wrang’ dat deze gebeurtenis de aanleiding is voor de bekendmaking van het nieuwe programma. Hij hoopt dat de geschoten beelden nog aanwezig zijn op de teruggevonden camera’s.

Niemand raakte gewond bij het incident, maar de ploeg van de EO ‘was wel geschrokken’, aldus Van der Hee.