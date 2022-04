Maasvlakte krijgt mogelijk opnieuw hoogste windmolen ter wereld

De gemeente Rotterdam laat weten een verzoek te hebben gehad voor het plaatsen van de windturbine van de initiatiefnemers van de huidige grootste windmolen ter wereld. Deze zogeheten Haliade-X staat sinds eind 2019 op het terrein van Sif, een bedrijf in de offshore windindustrie. De bestaande turbine is 260 meter hoog en produceert 12 megawatt, genoeg stroom voor 16.000 huishoudens. Dit prototype van een windturbine is bedoeld voor op zee en wordt tot 2024 op de huidige locatie getest.

De nieuwe turbine, ook voor op zee, moet ten noorden van de Haliade-X komen, op het terrein van Sif. De ashoogte wordt maximaal 170 meter en de tiphoogte maximaal 300 meter; een stuk hoger dan de 185 meter van de Rotterdamse Euromast en iets lager dan de Eiffeltoren van 317 meter, tv-antenne niet meegerekend. Deze windmolen moet een vermogen krijgen van circa 15 megawatt. De initiatiefnemers onderzoeken hoe ze dit kunnen omzetten naar groene waterstof.

De gemeente Rotterdam ziet het plan wel zitten. ‘Met dit type windmolens kunnen we straks op zee de duizenden megawatts aan schone energie opwekken die we nodig hebben om onze klimaatdoelen te halen’, aldus klimaatwethouder Arno Bonte. ‘En het zou geweldig zijn als Rotterdammers deze windmolens straks ook kunnen bouwen en onderhouden. Dat levert heel veel werkgelegenheid op.’