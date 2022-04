53.000 mensen meldden zich als gedupeerde toeslagenaffaire

Van ongeveer 25.000 van de melders is vastgesteld dat zij inderdaad gedupeerden zijn van de toeslagenaffaire, een stijging van ongeveer 2000 sinds december. Deze mensen hebben recht op ten minste 30.000 euro, het geld van de zogenoemde Catshuisregeling. Daarnaast worden zij geholpen met het oplossen van hun schulden.

Naast de compensatie voor gedupeerde ouders, werkt het kabinet ook aan een regeling voor hun kinderen. Zij kunnen in de toekomst aanspraak maken op 2000 tot 10.000 euro, maar niet vóór het begin van volgend jaar.

De Vries zegt te begrijpen ‘dat het een teleurstelling voor hen is dat de regelingen later starten dan verwacht. De realiteit is dat het tijd kost om dit soort dingen goed te regelen en uitvoerbaar te maken. We proberen dit natuurlijk zo snel mogelijk te doen’.