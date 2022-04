VluchtelingenWerk: niet verslappen, duizenden opvangplekken nodig

Voor het eerst daalt het aantal opvangplekken voor Oekraïners in Nederland, en dat is ‘een belangrijk signaal’, laat VluchtelingenWerk Nederland weten. ‘We hebben duizenden plekken nodig. Het is belangrijk dat die klaarstaan. Gemeenten moeten nu niet verslappen’, aldus de organisatie.

Nederland heeft in totaal ruim 41.000 bedden voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar. Dat zijn er ongeveer 500 minder dan afgelopen maandag. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nog geen verklaring gegeven voor die daling. In diezelfde periode steeg het aantal opgevangen Oekraïense vluchtelingen met ruim duizend tot iets meer dan 29.000. Dat betekent dat er momenteel nog ruim 12.000 bedden over zijn, tegen bijna 14.000 een paar dagen geleden.

VluchtelingenWerk hoopt dat die daling eenmalig is en ‘dat dit wordt rechtgetrokken, want het tempo mag er niet uitgaan’. Volgens een woordvoerder van de organisatie komen Oekraïners nog niet in die aantallen naar Nederland ‘waar we in eerste instantie rekening mee hielden, maar er is geen reden om aan te nemen dat het niet kan verdubbelen. We weten niet waar we ons op moeten voorbereiden, daarom is het juist nu alle hens aan dek’.

Verklaring daling

Aan de gemeenten ligt het niet, benadrukt VluchtelingenWerk. ‘De bereidheid is groot, iedereen ziet dat het nodig is, gemeenten, regio’s, het Rijk, ondernemers, burgers. Het is enorm knap wat er voor elkaar is gekregen. Maar het is geen sprint, maar een marathon.’ Volgens de organisatie zou de daling kunnen komen doordat sommige locaties moesten sluiten, en ‘de meest voor de hand liggende locaties raken op. Daardoor wordt het steeds lastiger om het tempo van opschaling vol te houden’.

Ook het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio heeft donderdag geen verklaring voor de lichte daling van het aantal plekken. Net als VluchtelingenWerk sluit het beraad niet uit dat er problemen bij één of enkele opvanglocaties zijn. Er zijn geen signalen dat het aantal plaatsen voor Oekraïners structureel terugloopt.

De veiligheidsregio’s moeten er onder aanvoering van hun burgemeester voor zorgen dat er zo’n 50.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar zijn. Op gemeenten die nooit eerder plaats gemaakt hebben voor vluchtelingen wordt vanuit het beraad stevige druk uitgeoefend.