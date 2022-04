Helder: frauderende zorgaanbieders met tak en wortel uitroeien

Frauderende zorgaanbieders moeten ‘met tak en wortel’ worden uitgeroeid, vindt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg. Het rapport over de falende aanpak zorgfraude van de Algemene Rekenkamer is ‘heel zorgwekkend’. Er moet alles op alles worden gezet om de aanpak te verbeteren, vindt Helder.

Niet alleen omdat zorggeld ook daadwerkelijk aan de zorg moet worden besteed, maar ook omdat malafide zorgaanbieders kwetsbare mensen uitbuiten, benadrukte Helder na afloop van de ministerraad.

De huidige aanpak van frauduleuze zorgaanbieders, vaak verbonden aan het criminele circuit, schiet tekort, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. De pakkans is klein.

In de praktijk is de aanpak van malafide zorgaannemers niet makkelijk, stelt Helder. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zit in de weg. Ook de gegevensuitwisseling is niet optimaal. Fraudeurs kunnen mede daarom bij wijze van spreken van de ene naar de andere gemeente overstappen en daar opnieuw zorggeld wegsluizen. ‘Maar we moeten beter ons best doen dan we tot nu toe hebben gedaan’, erkent Helder.

Aanpak verbeteren

De minister wil wel voorkomen dat de administratieve lasten verder worden verhoogd. Ook wil ze het persoonsgebonden budget (pgb) behouden. Hiermee kunnen mensen zelf en rechtstreeks de benodigde zorg bij een aanbieder inkopen. ‘Laten we het kind niet met het badwater weggooien.’

Hoeveel gemeenschapsgeld via zorgfraude weglekt is niet bekend, tekent Helder aan. De schattingen lopen uiteen van 34 miljoen euro tot enkele miljarden. ‘Maar we moeten fraudeurs beter aanpakken en daar ga ik voor’, aldus de minister.

Ze wil de pakkans vergroten, fraudeurs vervolgen, geld van hen terughalen en uitbuiting van kwetsbaren voorkomen. Ze gaat met de diverse inspecties in overleg hoe de aanpak van zorgfraude snel kan worden verbeterd. Daarnaast heeft Helder een aantal wetten in voorbereiding, maar het duurt lang voordat die effect opleveren. Daarom moeten ook snelle acties en maatregelen worden genomen. Helder: ‘Door de lage pakkans van fraudeurs wordt het bijna aantrekkelijk om te frauderen. Ik wil, ook door daden, het signaal afgeven dat die pakkans er wel is. Daarmee krijgen we minder fraudeurs in de zorg.’