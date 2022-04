IMF: oorlog in Oekraïne raakt economie in meer dan 140 landen

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een economische klap die in het overgrote deel van de wereld wordt gevoeld. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet zich daarom genoodzaakt om in 143 landen, goed voor 86 procent van de wereldeconomie, de voorspellingen voor de economische groei te verlagen. Zowel dit jaar als volgend jaar wordt wereldwijd op een groeivertraging gerekend, heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva gezegd in een toespraak in Washington.

Volgende week presenteert het IMF weer nieuwe economische ramingen. Het is gebruikelijk dat de baas van het fonds in de week voorafgaand al een tipje van de sluier oplicht. Ze wijst erop dat de oorlog niet alle economieën even hard raakt. De ergste klap valt natuurlijk in Oekraïne zelf, maar ook in Rusland dat door internationale sancties zwaar geïsoleerd is geraakt zal waarschijnlijk sprake zijn van ‘ernstige krimp’. In andere landen zijn het vooral de verstoringen van leveringsketens en extra schaarste op de grondstoffenmarkten die de meeste pijn veroorzaken. Daardoor zijn de prijzen overal flink gestegen.

‘We worden geconfronteerd met een crisis bovenop een crisis: pandemie en oorlog’, waarschuwt Georgieva. Volgens haar is de hoge inflatie daarbij voor het eerst in jaren weer een ‘duidelijk en aanwezig gevaar’ voor veel landen. ‘Dit is een enorme tegenslag voor het wereldwijde herstel.’ De Bulgaarse geeft aan dat de inflatie waarschijnlijk langer hoog blijft dan het fonds eerder voor mogelijk hield.

Onzeker

Over de hele wereld zullen huishoudens de prijsstijgingen in hun portemonnee voelen. In bijvoorbeeld Afrika kan een groter deel van de bevolking te maken krijgen met honger. Dat de voorspellingen niet overal somberder zijn, heeft te maken met de gestegen prijzen van bijvoorbeeld olie, gas en metalen. Landen die deze grondstoffen exporteren kunnen van die prijsstijging profiteren. Toch is het beeld daar ook erg onzeker.

Volgens Georgieva is duidelijk wat er moet gebeuren. Allereerst moet de strijd in Oekraïne worden beëindigd, benadrukt ze. Daarnaast dienen centrale banken de inflatie te beteugelen. Waarschijnlijk betekent dit dat de rentes omhoog moeten, maar dat zegt Georgieva niet met zoveel woorden. De IMF-topvrouw houdt het erop dat centralebankiers ‘resoluut moeten optreden’. Daarnaast moet de coronapandemie verder bestreden worden, aangezien nieuwe virusvarianten nog steeds op de loer liggen. Tenslotte wijst Georgieva nog op de hoge schuldenniveaus in veel landen. Ook onderstreept ze de noodzaak van een goede klimaataanpak.