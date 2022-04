Klitsjko: Kiev komt weer tot leven na Russische belegering

Klitsjko denkt echter dat het nu iets te snel gaat. ‘Als iedereen tegelijk weer het leven oppakt, kan dat voor problemen zorgen.’ Hij zegt dat nog steeds het gevaar bestaat van Russische raketten, ook al klinken er minder luchtsirenes en hebben de Russische troepen zich teruggetrokken uit de regio.

Volgens de oud-boxer is de situatie in Kiev nog zorgelijk, doordat veel infrastructuur beschadigd is en er nog te weinig eten en water wordt aangevoerd. Veel wegen zijn nog geblokkeerd om de Russische troepen tegen te houden.