Xi houdt vast aan coronabeleid terwijl onvrede in Shanghai groeit

De Chinese president Xi Jinping houdt vast aan zijn strenge zero-Covid-beleid, terwijl de onvrede in Shanghai met de dag groeit. Een groot deel van de 26 miljoen inwoners zit in de derde week van een zware lockdown zonder te weten wanneer de maatregel eindigt.

Inwoners van Shanghai uiten op sociale media hun ongenoegen over onder meer voedsel- en medicijntekorten en de quarantainecentra. Sommige mensen bekritiseren ook het coronabeleid, anderen zeggen dat de lokale regering heeft gefaald. Een artikel met de kop ‘Het geduld van de mensen in Shanghai heeft zijn limiet bereikt’ werd van het platform WeChat verwijderd nadat het bericht viraal was gegaan.

Xi impliceerde tijdens een bezoek aan de provincie Hainan dat China zich moet houden aan het strenge beleid, ondanks de groeiende onvrede en de negatieve economische gevolgen. Hij zei dat het noodzakelijk is om ‘verlammende gedachten’ en ‘oorlogsvermoeidheid’ te overwinnen en dat tegelijkertijd geïmporteerde besmettingsgevallen en lokale heroplevingen van het coronavirus moeten worden voorkomen.

Omikron

Volgens de Chinese president kan er niet worden versoepeld en leidt ‘volharding’ tot overwinningen. Beijing boekte lange tijd veel successen met het zero-Covid-beleid. Na de eerste maanden van de pandemie bleven de coronacijfers lange tijd laag, maar door de omikronvariant raken nu steeds meer Chinezen besmet. Ook buiten Shanghai zitten miljoenen mensen in lockdown.

De meeste besmettingsmeldingen komen uit Shanghai. Daar werden donderdag ruim 27.700 nieuwe gevallen gerapporteerd, een nieuw dagrecord. Een lokale functionaris verwacht dat het cijfer de komende tijd verder zal oplopen vanwege vertraagde testresultaten en familieleden die elkaar besmetten.