Koopmans: zorgen om vaccins bij nieuwe omikronvarianten

BA.4 en BA.5 hebben in delen van Zuid-Afrika de overhand gekregen, hetgeen betekent dat ze ‘fitter’ zijn. Ze zitten in een soort wedloop met elkaar. Dan wint er eentje in een bepaald gebied, legde ze uit. Het is ook niet uitgesloten dat de nieuwe varianten besmettelijker zijn doordat ze per infectie meer virus uitscheiden, maar dat is nog niet wetenschappelijk vastgesteld. De bestaande antistoffen kunnen ook minder goed werken bij een besmetting met een van de nieuwelingen. ‘Daar zit nu onze zorg.’

Nu ze in Zuid-Afrika dominant worden, kun je er volgens Koopmans ‘donder op zeggen’ dat ze zich ook al elders in de wereld bevinden. Als de situatie in Zuid-Afrika weer voorspellend is, zei ze, dan gaan de nieuwe varianten hier ook circuleren en domineren. Dan wordt de vraag ‘prangend’ in hoeverre de bevolking ertegen bestand is door prikken en eerdere besmettingen.