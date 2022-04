Duitsland heeft nieuwe groene minister voor Gezinszaken

De groene politica Lisa Paus (53) wordt de nieuwe minister van Gezinszaken in Duitsland. Ze volgt haar partijgenote Anne Spiegel op. Zij trad af na ophef over haar lange vakantie in Frankrijk afgelopen zomer, in een tijd van dodelijke overstromingen in haar deelstaat Rijnland-Palts. Spiegel was destijds milieuminister in die deelstaat. Ze is de eerste minister die vertrok uit de vier maanden oude driepartijencoalitie van bondskanselier Olaf Scholz.