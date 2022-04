Bekend Russisch oppositielid moet zes maanden de cel in

Het Russische oppositielid Ljoebov Sobol moet zes maanden de gevangenis in, vanwege een straf die ze in augustus vorig jaar kreeg opgelegd, meldt persbureau RIA. Ze werd toen veroordeeld maar onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Direct na die uitspraak vluchtte ze weg uit Rusland en de rechter wil dat ze nu alsnog de gevangenis in gaat.