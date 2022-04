Wells Fargo zet 1,1 miljard opzij voor mogelijke kredietverliezen

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 1,1 miljard dollar opzijgezet die mogelijk nodig zijn om verliezen op te vangen. Dat zorgde ervoor dat het resultaat in de eerste maanden van het jaar lager uitviel dan voorzien.

De bank haalde in de meetperiode 17,6 miljard dollar (ruim 16 miljard euro) aan inkomsten binnen. Dat is minder dan de 18,5 miljard dollar een jaar eerder en ook minder dan kenners in doorsnee hadden verwacht. Onder de streep bleef 3,7 miljard dollar over, tegen 4,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Naast de mogelijke kredietverliezen profiteert Wells Fargo mogelijk wel van de hogere rentes. Topman Charlie Scharf ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, geholpen door de sterke kapitaalpositie en de lage kostenbasis. Dat zorgt voor hogere marges en meer ruimte voor investeringen.

In tegenstelling tot andere grote banken op Wall Street is Wells Fargo meer gericht op Amerikaanse consumenten en retail. Dat betekent dat Wells Fargo minder last heeft van de schommelingen op de markten en sancties tegen Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne.