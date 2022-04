Beurzen leveren winsten in richting rentebesluit ECB

De ECB zal naar verwachting weinig veranderen aan de vorige maand ingezette koers, ondanks de verder gestegen inflatie. Sommige ECB-volgers houden evenwel rekening met een nog snellere afbouw van het opkoopprogramma. Daartoe zou de bank gedwongen kunnen worden door de nog altijd sterk oplopende inflatie.

De AEX-index op Beursplein 5 stond rond het middaguur een fractie in de plus op 718,28 punten. De MidKap ging ook een fractie omhoog, naar 1065,14 punten. De beurs in Parijs steeg 0,2 procent, die in Frankfurt en Londen leverden tot 0,1 procent in.

Chips

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was bij de hoofdfondsen in Amsterdam de hekkensluiter met een verlies van 1,7 procent. Ook bedrijven in de chipsector als Besi (min, 1,5 procent) en ASMI (min 1,4 procent) gingen omlaag, maar chipmachinebouwer ASML stond wel in het groen: plus 0,1 procent.

Betalingsverwerker Adyen stond met een plus van 2 procent bovenaan na een positief advies van analisten van Piper Sandler. Staalconcern ArcelorMittal, dat een meerderheidsbelang nam in een hypermoderne en schone fabriek van branchegenoot Voestalpine, dikte 1,8 procent aan.

TomTom

Toeleverancier aan apotheken Fagron was koploper bij de middelgrote bedrijven met een plus van ruim 5 procent. De onderneming boekte het voorbije kwartaal een omzetgroei van 16 procent, maar de coronacrisis blijft het resultaat van het bedrijf drukken.

Navigatiedienstverlener TomTom (plus 0,8 procent) zag de verliezen oplopen door verdere investeringen in zijn kaartenplatform en lagere verdiensten uit de verkoop van kaarten aan autofabrikanten, omdat die door de chiptekorten minder auto’s afzetten.

Ericsson

Ook op andere beurzen kwamen bedrijven met resultaten. De Zweedse maker van telecomapparatuur Ericsson liet weten boetes te verwachten vanwege een corruptieschandaal in Irak en werd 6,5 procent lager gezet in Stockholm. Een inschatting hoe hoog die boetes kunnen uitvallen, durft het bedrijf nog niet te maken.

De Franse mode- en luxegoederenmaker Hermès (plus 1,3 procent) zag de omzet met een kwart stijgen. Vooral de modelijn deed het goed, maar Hermès zegt momenteel wel last te hebben van de lockdowns in China.

Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 103,34 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper en kostte 107,76 dollar. De euro was 1,0912 dollar waard tegen 1,0883 dollar een dag eerder.