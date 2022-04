31.000 aanvragen voor laatste ronde loonsubsidie om corona

Ongeveer 31.000 werkgevers hebben bij het UWV steun aangevraagd om de loonkosten tussen januari en maart te kunnen dragen. Het gaat om de achtste en laatste ronde aan coronasteun via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Die werd in het voorjaar van 2020 opgezet om massaal banenverlies door de coronacrisis te voorkomen. Sindsdien heeft het UWV 22,8 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd.