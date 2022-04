Volkswagen waarschuwt voor ‘aanzienlijke impact’ oorlog Oekraïne

Autofabrikant Volkswagen verwacht dit jaar veel last te hebben van de oorlog in Oekraïne. Die verstoort nu al toeleveringsketens voor materialen en onderdelen. Stijgende prijzen voor grondstoffen zoals staal kunnen nog meer financiële pijn veroorzaken. In het eerste kwartaal boekte het Duitse concern toch nog een veel hogere winst dan een jaar eerder, meldt Volkswagen bij zijn voorlopige cijfers.