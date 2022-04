Rwanda gaat asielzoekers opvangen voor Verenigd Koninkrijk

Rwanda gaat asielzoekers opvangen voor het Verenigd Koninkrijk, heeft de Rwandese minister van Buitenlandse Zaken Vincent Biruta donderdag gezegd. Een akkoord hierover is donderdag getekend in de Rwandese hoofdstad Kigali.

De Britten willen de illegale immigratie hiermee inperken. Het maakt deel uit van een bredere maatregelen om migratie via het Kanaal tegen te gaan.

Johnson licht het akkoord donderdag toe in Kent, aan de Zuid-Engelse kust, waar vaak migranten aankomen die met bootjes het Kanaal zijn overgestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel is naar Rwanda gereisd, waar ze meer details gaat geven, onder meer over waar de mensen moeten gaan verblijven. Volgens Britse media kost het de Britse overheid 120 miljoen pond (144 miljoen euro).

UNHCR

De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR zei tegen The Guardian de definitieve Britse plannen te willen afwachten, maar het baart UNHCR zorgen dat een land asielzoekers naar een ander land wil sturen. ‘UNHCR steunt het uitbesteden van asielverplichtingen niet. Hier valt het wegsturen van asielzoekers en vluchtelingen naar andere landen ook onder, zeker als hun rechten niet voldoende worden gewaarborgd.’

Oppositiepartij Labour noemt het een ‘onwerkbare en onethische’ aanpak van het vluchtelingenprobleem. Het moet nog duidelijk worden in hoeverre de Britten toezien op de leefomstandigheden in Rwanda.

Migranten

De Rwandese minister Vincent Biruta zegt dat de afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen worden ‘beschermd, gerespecteerd en gesteund bij hun ambities’. Ze krijgen ook de kans om zich definitief in Rwanda te vestigen, als ze dat willen.

Johnson gaat donderdag in zijn toespraak zeggen dat de Britten weer controle krijgen over illegale migratie. Volgens de Britse regering moeten vooral jonge mannen naar Rwanda worden gestuurd. ‘Dit gaat om mannelijke economische migranten’, aldus de minister voor Wales, Simon Hart.

Een Britse vluchtelingenorganisatie heeft verbaasd gereageerd op het idee om asielzoekers naar het midden van Afrika te sturen. ‘Het is raar dat de regering geobsedeerd is door controle in plaats van compassie’, aldus de baas van de Vluchtelingenraad tegen de BBC.