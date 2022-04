Rusland zegt haven Marioepol in handen te hebben

Het Russische leger zegt dat het donderdag de haven van Marioepol volledig in handen heeft gekregen. De overgebleven Oekraïense militairen in de stad zouden zijn omsingeld, volgens het Russische ministerie van Defensie. Oekraïne heeft dit niet bevestigd.

In Marioepol wordt al weken hevig gevochten. De stad is van strategisch belang voor Rusland, omdat zo een verbinding over land kan worden gemaakt tussen de separatistische gebieden in de regio Donbas en het geannexeerde schiereiland De Krim.

Burgers uit Marioepol kunnen de stad donderdag met eigen vervoer verlaten via een afgesproken evacuatieroute. Duizenden mensen zijn de stad al ontvlucht. De mensen die er nog verblijven hebben amper nog water, eten of elektriciteit.