Luxemerk achter Birkin-tas profiteert van populaire confectiemode

De omzet steeg met 27 procent bij gelijke wisselkoersen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot een totaal van 2,8 miljard euro. Analisten hadden in doorsnee een stijging van 15 procent verwacht. Over de winst maakte Hermès bij zijn kwartaalupdate nog niets bekend.

Financieel directeur Eric du Halgouët benadrukte dat de zaken in China, een belangrijke markt voor luxemode, tot aan de nieuwe lockdowns in grote steden goed gingen. China hanteert een streng anticoronabeleid, waardoor onder meer in Shanghai mensen amper naar buiten mogen vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen. Op dit moment zijn drie van de 26 winkels van Hermès in China gesloten. Die staan allemaal in Shanghai.

Concurrent LVMH, bekend van merken als Christian Dior, Fendi en Givenchy, waarschuwde eerder deze week nog dat de Chinese lockdowns de verkoop zullen raken. Het Franse concern plakte geen cijfer op de negatieve gevolgen. Hermès trok zich wegens de Russische inval in Oekraïne ook terug uit Rusland. Deze markt is volgens het bedrijf goed voor ongeveer 1 procent van de omzet.